Rapallo – Sono accusati di aver rifornito di droga di tipo hashish e di sostante anabolizzanti i frequentatori di una nota palestra del Tigullio i due fidanzati bloccati dalla polizia con l’accusa di spaccio di droga e di sostanze illecite usate come anabolizzanti dagli atleti.

Il fermo dei due è avvenuto a Chiavari, quando gli agenti di polizia hanno notato la coppia ferma in macchina in via Tito Groppo e hanno visto uno dei due scendere dalla macchina per inserire qualcosa tra le pietre di un muretto a secco.

La verifica ha permesso di scoprire che si trattava di droga di tipo hashish per circa 200 grammi e suddivisa in due panetti.

Gli investigatori hanno fermato i due soggetti sequestrando loro la sostanza stupefacente e dando inizio a un’indagine che ha permesso di risalire a tutti gli attori del sodalizio accomunati dalla frequentazione della stessa palestra di culturismo e ricostruire, anello per anello, la catena dello spaccio.

Durante l’attività, a Rapallo, è stato perquisito il domicilio dei due fidanzati che rifornivano i pusher fermati a Chiavari: sequestrati 5 Kg di hashish divisi in 49 panetti e numerose confezioni di somatropina meglio nota come “GH” ormone della crescita, sostanza psicotropa e dopante che rientra nella tabella delle sostanze vietate.