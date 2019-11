Genova – I bambini vittima del grave episodio di razzismo sull’autobus andranno a teatro gratuitamente, ad assistere ad un nuovo spettacolo offerto dal Teatro Akropolis.

A comunicarlo lo stesso staff del Teatro che, sui social, scrive:

“I bambini che hanno subito il grave episodio di razzismo – dichiara lo staff di Teatro Akropolis – finito oggi sulle pagine dei giornali, erano stati a teatro da noi e stavano tornando alla scuola primaria Daneo.

Non solo uno fra loro ne è stato vittima, ma lo è stato ognuno di loro insieme a tutti noi. Si tratta proprio della scuola con cui Aline Nari ha iniziato il percorso, coordinato dalle maestre Cinzia Pennati e Francesca Colao, che ha portato allo spettacolo Luce da noi ospitato martedì scorso, sollecitando le domande dei bambini sulle differenze e le domande esistenziali, su cui ha successivamente fondato la sua elaborazione drammaturgica.

Proprio i bambini di questa scuola sono stati messi subito alla prova con la realtà. Ma per non lasciare che l’ultimo atto di una giornata a teatro rimanga questo vergognoso episodio, abbiamo deciso di invitarli di nuovo da noi domenica prossima con le loro famiglie, mettendo a disposizione biglietti gratuiti per assistere allo spettacolo di Valentina Cortese Lento_e_violento”.