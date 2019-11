Savona – E’ stato parzialmente riaperto il tratto della A10 compreso tra Savona e Spotorno, parzialmente chiuso per un camion in fiamme all’interno della Galleria delle Fornaci, in direzione di Genova.

L’incidente si è verificato intorno alle 11.00 e ha coinvolto un mezzo pesante che, per cause ancora da verificare, ha preso fuoco.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che hanno soccorso gli intossicati: sei sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona, le altre sei, invece, sono state trasferite al Santa Corona di Pietra Ligure.

Le macchine in coda sono state fatte uscire contromano al casello di Spotorno.

Intorno alle 13.00 il tratto precedentemente chiuso è stato parzialmente riaperto al traffico, in direzione di Ventimiglia.

Al momento il mezzo è spento e sono in corso le operazioni di ripristino; si registrano 4km di coda tra Albissola e Savona in direzione Savona.