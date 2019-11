Genova – Non ce l’ha fatta il pedone di 83 anni investito ieri in via Fiesci, all’incrocio con piazza Dante, da un veicolo di passaggio.

L’anziano è deceduto nella notte in ospedale, a causa delle complicanze legate alle gravi ferite e all’età avanzata.

La donna di 49 anni al volante della vettura che lo ha travolto e ucciso è ora indagata per omicidio stradale e la sua posizione è al vaglio del magistrato che segue il caso.

Negativi i test per l’assunzione di alcool e sostanze stupefacenti, è in corso la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente per valutare le eventuali responsabilità.