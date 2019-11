Genova – Venerdì 29 novembre, in occasione del quarto Sciopero Globale per il Clima, gli attivisti di Fridays for Future Genova organizzano una conferenza aperta a tutta la cittadinanza sul rapporto fra consumismo e cambiamenti climatici.

Abbiamo scelto di affrontare questo tema perchè nella stessa giornata si tiene il Black Friday, espressione evidente del consumismo sfrenato dei nostri giorni. Riteniamo quindi che sia particolarmente significativo proporre in tale data un invito ad acquistare con maggior consapevolezza, coscienti delle ricadute che le nostre azioni possono avere sull’ambiente.

L’incontro si terrà nella sala Quadrivium del Centro Convegni di Genova, a partire dalle 14 e 30. Interverranno: Luca Banfi, professore di Chimica Organica alla facoltà di Scienze M. F. N., Renata Morbiducci, professoressa di Architettura Tecnica alla Facoltà di Architettura e Alberto Girani, professore di Educazione alla Sostenibilità presso la Facoltà di Scienze della Formazione. Lo scopo è quello di ascoltare delle voci autorevoli che presentino, nell’ambito dei vari settori di ricerca, le principali criticità legate a questo tema e le possibili soluzioni. L’incontro sarà moderato dagli attivisti di Fridays.

Contemporaneamente i nostri attivisti saranno presenti con uno stand in Piazza Matteotti per presentare le iniziative del Movimento e dialogare con la cittadinanza.