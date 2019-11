Genova – Due donne di 29 e 39 anni sono state arrestate dagli agenti della Polizia di Stato perché responsabili di due furti tra i negozi del centro commerciale della Fiumara, a Sampierdarena.

La Centrale Operativa ha ricevuto la segnalazione da parte del personale di Oviesse che, notando il fare sospetto delle due donne, le ha fermate scoprendole in possesso di quattro borse piene di merce non pagata.

I poliziotti del Commissariato Cornigliano hanno riconsegnato al negozio trenta indumenti per bambini per un valore di 502 euro, con le confezioni danneggiate.

All’interno delle borse gli agenti hanno rinvenuto anche otto borsette e cinque ombrelli per un valore di 151 euro, oggetti rubati da Giunti al Punto.

Anche questa merce è stata riconsegnata.

Le due donne sono state arrestate per furto aggravato in concorso e sono state processate in mattinata con rito direttissimo.