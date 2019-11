Genova – Continuano le criticità dovute al maltempo che continua a interessare la Liguria.

L’ultima, in ordine di tempo, riguarda via Fiodor, nel quartiere di Carignano, chiusa al transito veicolare e pedonale per il rischio di frana.

Gli operai intervenuti sul posto per una perdita d’acqua, si sono accorti che il terreno stava franando e hanno lanciato l’allarme.

Convenendo sul fatto che non si potessero continuare i lavori, i tecnici intervenuti sul posto hanno preferito chiudere la strada.

Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia Locale che stanno deviando il traffico.