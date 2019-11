Savona – Un viadotto dell’autostrada A6 Savona Torino è crollato dopo essere stato investito da una frana.

Non risultano auto coinvolte ma i soccorsi stanno raggiungendo la zona per verificare se ci sono eventuali vittime o feriti.

Liguria nuovamente colpita nei collegamenti fondamentali con il crollo di una campata del viadotto che, di fatto isola la Liguria nei collegamenti con il Piemonte.

Il crollo è avvenuto nella zona di Altare in direzione Nord.

Sul posto stanno accorrendo vigili del fuoco, i tecnici e la Protezione Civile oltre ai mezzi di soccorso del 118 perchè non è chiaro al momento se al momento del crollo ci fossero auto o camion sulla carreggiata.