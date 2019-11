Autostrada A10 Genova – Ventimiglia chiusa in due tratti, in entrambe le direzioni, per lavori urgenti al manto stradale per i danni da maltempo.

Sulla A10 Genova Ventimiglia, a seguito delle incessanti piogge delle ultime ore, si sono verificati nella notte due smottamenti di terreno al di sopra di un muro di controripa all’altezza del km 22,6 e del km 39,7, per i quali si è resa necessaria la chiusura dei tratti tra Varazze ed Arenzano in direzione di Genova e del tratto tra Albisola e Savona verso Ventimiglia.

Sul luogo sono intervenute le squadre dei tecnici della Direzione di Tronco di Genova che stanno effettuando le verifiche tecniche per i necessari interventi di ripristino.

Per chi è diretto verso Genova si consiglia di uscire a Varazze per poi rientrare ad Arenzano dopo aver percorso la ss1 Aurelia; mentre per chi è diretto verso Ventimiglia si consiglia di uscire ad Albisola e rientrare in A10 a Savona, sempre dopo aver percorso la ss1 Aurelia.