Genova – La pizzeria Gino Sorbillo sta per aprire in piazza della Vittoria e cerca personale da assumere. Il, tam tam muove sul web ed è confermata dall’ “artista della pizza” che sta per aprire un punto vendita anche all’ombra della Lanterna dopo il successo registrato in tante altre città.

I lavori di allestimento della nuova pizzeria sono in corso e procedono speditamente e si cerca lo staff da assumere nel locale.

Sorbillo cerca cassieri, cuochi, lavapiatti e naturalmente camerieri di sala.

Chi desidera presentare la propria candidatura deve scrivere all’indirizzo email: lavoraconsorbillo@gmail.com fornendo eventuali esperienze precedenti o inviare il curriculum vitae.