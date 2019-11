Genova – Via Borzoli riaperta al passaggio da e per Rivarolo ma il servizio di notifica dei messaggi di viabilità del Comune non ne ha dato notizia.

Sono perplessi i residenti della zona di via Ferri e via Borzoli dove, questa mattina, le auto, i mezzi pesanti e i mezzi tecnici sono in movimento e sembrano passare tranquillamente per raggiungere Borzoli e Sestri e, viceversa, per arrivare a Rivarolo.

Nessun messaggio di apertura è infatti arrivato, via Telegram o sms, ai cittadini.

Il timore dei residenti è che siano state spostate le transenne e che il passaggio sia dunque “non autorizzato”.

Le molte chiamate ai centralini, al momento, non hanno dato esito.