Albenga – Tre giorni dedicati alla musica nella città di Albenga: da giovedì 28 a sabato 30 novembre prenderà il via la 14esima edizione del Festival Su La Testa! nei locali del Cinema Teatro Ambra.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, che hanno visto come protagonisti artisti del calibro di Enrico Ruggeri, Eugenio Finardi, Dolcenera, Antonella Ruggiero, Zibba, Levante, Raphael Gualazzi e Claudio Lolli, per il 2019 è stato scelto un cast di giovani musicisti, italiani e internazionali. Ad rompere il ghiaccio sarà Maria Gadù, cantautrice brasiliana nota in tutto il mondo per il suo singolo Shimbalaie. Ci saranno poi la cantante e attrice franco-senegalese Awa Ly con uno spettacolo in bilico tra world music, jazz e soul; il canadese Bocephus King, vincitore di una targa Tenco e autore della versione inglese di “Autogrill” di Francesco Guccini, e che festeggerà ad Albenga il ventennale del suo primo tour italiano, con una super band e qualche super ospite a sorpresa.

La musica del ponente ligure è rappresentata dalla storica prima esibizione di Messer Davil che ha appena realizzato il primo album “La sindrome di Stoccolma”, progetto che mescola sonorità innovative e atmosfere anni 80. Tra gli italiani in scaletta anche Mr. Puma, l’eclettico artista savonese, costantemente rivolto al futuro come ha dimostrato la recente produzione dal titolo “Existence”.

A rappresentare la scena emergente ci saranno I Miei Migliori Complimenti, il progetto individuale di Walter Ferrari che grazie a una comunicazione intelligente sui social e una serie di coinvolgenti Live è riuscito a trovare spazio nel panorama indipendente; Giancane, che con il suo album “Ansia e disagio”, si fa condottiero di una musica che non le manda a dire, non disdegnando un linguaggio crudo e ben ancorato alla realtà che genera distorsioni e conflitti generazionali; Ivan Talarico, cantante e poeta, amante di giochi di parole, iperbole e ironia; il pianista punk Giacomo Toni; Alberto Bertoli e il suo rock d’autore; Giulia Mei, la giovane artista siciliana.

Biglietti e abbonamenti sono in vendita presso la Libreria San Michele di Albenga e su www.eventbrite.it.



Programma dettagliato delle serate:

Giovedì 28: Maria Gadù, Messer Davil, I miei migliori complimenti.

Venerdì 29: Giancane, Awa Ly, Ivan Talarico, Mr. Puma.

Sabato 30: Bocephus King, Giacomo Toni e la 900 band, Giulia Mei e Alberto Bertoli.

Gli eventi collaterali legati alla manifestazione e il Dopo-festival si svolgeranno nei locali di Palazzo Scotto Niccolari: pubblico e musicisti potranno rifocillarsi, suonare e cantare tutti insieme in un clima festoso. Gli eventi in questo spazio sono a ingresso gratuito.