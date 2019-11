Sori (Genova) – E’ una casalinga di 53 anni la responsabile del falso allarme diffuso via messaggio audio whatsapp che ha spaventato migliaia di persone parlando della pericolosità di un ponte autostradale di Sori “invaso dall’acqua” e ormai prossimo ad un cedimento per il maltempo.

Il messaggio, lanciato secondo la donna, a fin di bene e senza rendersi conto delle possibili conseguenze, è rimbalzato di cellulare in cellulare sino a diventare virale, in una serie di condivisioni incrociate.

Nel messaggio la donna diceva che un geologo aveva riscontrato anomalie nel ponte e che le grandi precipitazioni lo avevano compromesso al punto da renderlo a rischio crollo e invitava a non percorrerlo.

Un allarme diffuso al punto da richiedere un contro comunicato nel quale si spiegava che si trattava di un errore o di uno stupido scherzo e che non vi erano segnali di pericolo.

Ora la donna, che si è scusata per quanto avvenuto, rischia una pesante punizione ed una condanna per procurato allarme.