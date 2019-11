Genova – Autostrade gratuite per il tratto tra Arenzano e Genova Prà per la strada statale Aurelia chiusa per una frana.

A chiederlo il Municipio VII Ponente alla direzione di Autostrade per l’Italia, del Gruppo Benetton, a seguito della difficile situazione del traffico locale, causata dal maltempo di questi giorni.

Il transito sulla strada statale 1 è interrotto sia per la frana caduta in via Rubens all’altezza del camping di Vesima e sia per la chiusura precauzionale della Galleria Pizzo

Il provvedimento di chiusura proseguirà almeno sino al 2 dicembre, come da ordinanza di ANAS n.409,

Per questo motivo il presidente del Municipio 7 Ponente Chiarotti ha ufficialmente chiesto al Direttore di Tronco di Autostrade per l’Italia , la gratuità della tratta Genova Prà/Arenzano.