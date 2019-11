Sori (Genova) – Sta bene la persona coinvolta dalla frana che si è abbattuta su un’abitazione di via Caorsi, nel comune di Sori, nel levante genovese.

Un’enorme massa di terra e sassi ha improvvisamente ceduto per le precipitazioni e si è mossa verso l’abitazione mettendo in pericolo i suoi abitanti.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e la protezione civile che ha verificato che le persone coinvolte stessero bene ed ha avviato le prima valutazioni sulla stabilità dell’edificio e sulla possibilità di nuovi movimenti franosi.

Nella casa abita un pittore che è stato fatto evacuare insieme alla famiglia composta da tre persone.

Durante le fasi concitate del salvataggio si sono vissuti momenti di paura perché un ragazzo di 20 anni era rimasto intrappolato in una parte di abitazione e l’ingresso che costituiva l’unica via di fuga era parzialmente invaso da terriccio e massi.