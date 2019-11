Genova – Proseguirà anche oggi, nonostante la difficile situazione delle strade e delle autostrade della Liguria che causano disagi crescenti al traffico, lo sciopero dei portuali del terminal PSA del Porto di Prà-Voltri.

I lavoratori incroceranno le braccia all’inizio e alla fine del turno ed in queste fasce orarie i camion in ingresso e in uscita al terminal resteranno bloccati intasando le strade e le autostrade della Liguria.

Un braccio di ferro che vede coinvolti da ieri sera anche i camionisti che stanno perdendo la pazienza e a gruppi si fermano a lato strada per protestare contro le condizioni di lavoro cui vengono costretti in una situazione di oggettiva emergenza, con il crollo del viadotto sulla A6 Savona Torino, il senso unico sulla A26 Voltri Gravellona Toce e la A10 sempre interrotta sul ponte Morandi crollato ormai da più di un anno.

La preoccupazione più forte è rappresentata dalla possibilità che proteste per ora isolate possano trasformarsi in uno sciopero organizzato dei trasportatori con paralisi del Porto di Genova.