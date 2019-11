Lumarzo (Genova) – Una violenta lite con l’ex nuora e poi un tonfo e la morte. Sarà un’indagine a stabilire cosa sia successo veramente all’interno dell’abitazione di una pensionata di 75 ani residente a Lumarzo dove si è consumata una tragedia.

Secondo una prima ricostruzione la donna sarebbe morta durante o subito dopo una lite con l’ex nuora che era entrata in casa dopo aver visto la nuova fidanzata dell’ex marito entrare con il figlio avuto con l’ex convivente.

La donna si sarebbe chiusa in una stanza con la suocera, che aveva il nipote in braccio e ne sarebbe scaturita una violenta lite.

L’anziana donna sarebbe poi caduta a terra esanime e a nulla sono serviti i tentativi di rianimarla.

Si cerca ora di accertare se la pensionata, malata di cuore, abbia avuto un malore a seguito della lite o se la nuora l’abbia in qualche modo fatta cadere per portare via il bambino.

Figlio e marito della pensionata avrebbero infatti sentito un tonfo subito dopo l’ingresso della donna nella stanza.

Saranno le indagini e gli accertamenti medico legali a stabilire cosa abbia causato la morte e le eventuali responsabilità.