Genova – Proseguono i lavori per la messa in sicurezza del Bisagno e lo spostamento del cantiere nella parte terminale di via Tolemaide sta provocando non pochi rallentamenti al traffico veicolare della zona.

In questa fase del lavoro sarà demolita la soletta di copertura della zona, operazione che richiederà l’ampliamento dell’area del cantiere con conseguente riduzione delle carreggiate.

Sede stradale ridotta, dunque, a partire dall’incrocio con via Archimede ma il traffico proveniente da via Tolemaide, giunto in piazza delle Americhe, potrà procedere sotto il tunnel di via Canevari, su viale Duca d’Aosta o su viale Thaon De Revel.ù

Il posticipo del cantiere di un giorno, necessario per le avverse condizioni climatiche, ha provocato code e rallentamenti nella zona.

Traffico intenso con veicoli incolonnati è stato segnalato in via Archimede con ripercussioni su corso Sardegna.

Auto ferme anche su via Tolemaide e su corso Gastaldi; disagi anche in alcune strade della Foce.