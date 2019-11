Genova – Rubava carte di credito ai viaggiatori sul treno e poi le utilizzava per fare acquisti in una tabaccheria. Un ladruncolo è stato scoperto ed arrestato dalla polizia ferroviaria a seguito di indagini che hanno tracciato l’uso delle carte in alcuni negozi.

Le indagini sono state avviate dopo la denuncia di un passeggero che aveva subito il furto del portafogli a bordo del treno Eurocity Thello diretto in Francia.

Il ladro aveva poi tentato diverse volte di fare acquisti presso una tabaccheria del ponente genovese e la polizia si è precipitata sul posto riuscendo a individuare e fermare il malvivente proprio all’interno della rivendita di tabacchi.