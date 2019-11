Genova – La 31ima edizione de Il Mercatino di San Nicola torna ufficialmente in Piazza Piccapietra da domenica 1 dicembre, alle ore 10.00. Apertura degli stand e dell’intrattenimento targato Mercatino di San Nicola: alto artigianato non soltanto manuale ma anche gastronomico, poi largo alle associazioni, per quest anno più di 40 che interverranno durante tutta la durata della manifestazione.

Prima settimana di apertura, dall 1 al 7 dicembre, con l’inaugurazione ufficiale prevista per domenica 8 dicembre con il tradizionale Corteo Storico che attraverserà il centro Città e si concluderà con il taglio del nastro alla presenza delle Istituzioni: partenza prevista da Piazza Matteotti, dalle ore 10.00.

L’associazione dei Volontari che gestisce il Mercatino, unico esempio nazionale di manifestazione natalizia a scopo benefico interamente gestita da volontari, ricorda i progetti a cui verranno destinati i fondi raccolti per questa edizione: la ristrutturazione della nuova abitazione di Sturla, la Casa Rossa futuro Covo degli Orsi, destinata alla Band Degli Orsi che avrà anche la gestione diretta della cucina del Mercatino; il supporto al progetto diurno della Comunità di Sant’Egidio, già in funzione nell’area di Via Balbi in Centro Storico, a cui verrà in supporto Eataly Genova con un appuntamento settimanale dedicato alla pizza.

Ricordiamo gli orari del Mercatino di San Nicola: dalle 10.00 alle 20.00, nel weekend 21.00. Gli appuntamenti gastronomici sono sempre all’ora di pranzo, salvo specifiche differenti.

Ecco il programma della prima settimana:

• 1 dicembre, inaugurazione: le nostre partner della panchina letteraria si cimenteranno con la “letteraria pizza di scarola di San Gregorio Armeno” a cura delle architette Enrica M. Ferrari e Angela Gambardella.

• 4 dicembre: intrattenimento pomeridiano sul palco a cura della scuola CFA di Luca Bizzarri; ospite in cucina Gian Traversa con l’indipensabile Anna, protagonisti della trasmissione tv Il Cuoco Pescatore con il piatto iconico “la vellutata di Gian”.

• 6 dicembre: la nuova ricetta della pizza di Eataly , con più di 50 ore di lievitazione e prodotti del territorio a km0.

• 7 dicembre: sagra del tortello di Montepegli, tradizionale focaccetta ripiena delle sagre estive traslata nella versione natalizia in onore del Mercatino di San Nicola.

• 8 dicembre: in Piazza Matteotti, dalle ore 10.00, parte il Corteo Storico che si concluderà con il taglio del nastro in Piazza Piccapietra; sagra del tortello di Montepegli; dalle 19.00, primo appuntamento live sul palco con i Trilli, in versione acustica, per la prima volta partner dei Volontari nella direzione artistica di questa edizione.

Ricordiamo, inoltre, la partnership con la Fiera del Libro in Galleria Mazzini e lo spazio dedicato al booksharing, ovvero allo scambio di libri, con la panchina letteraria, progetto architettonico ideato e promosso dal Comune di Genova.

Tutti i dettagli sul sito ufficiale e sulla pagina facebook della manifestazione.