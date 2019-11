Savona – E’ stata riaperta pochi minuti fa l’autostrada A6 Torino – Savona, interrota da domenica per il crollo di un viadotto subito dopo l’ingresso di Savona, in direzione nord.

Dopo le verifiche strutturali del caso, i tecnici hanno realizzato un doppio scambio di carreggiata, consentendo al traffico di scorrere su una corsia per senso di marcia.

Si viaggia dunque in fila indiana per un chilometro tra Savona e Altare, per poi reimmettersi nella giusta carreggiata.

Nei prossimi giorni continueranno i controlli soprattutto per verificare lo stato della frana e non è da escludere che, in caso di maltempo o in situazioni di emergenza, possano scattare blocchi.