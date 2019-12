Genova – Inizia in salita la settimana del traffico sulle autostrade della Liguria con la A6 Savona – Torino riaperta solo all’alba dopo la chiusura di ieri dopo che i sensori di movimento hanno fatto scattare l’allarme e il blocco per il pericolo di nuovi spostamenti della frana che ha abbattuto il viadotto in direzione Nord.

Sulla A26 Voltri – Gravellona Toce un mezzo pesante ha perso parte del carico tra Masone e Ovada in direzione Nord ed è stato necessario l’invio di mezzi di soccorso per restringere la carreggiata per consentire la bonifica.

Rallentamenti vengono segnalati in direzione nord oltre al consueto scambio di carreggiata per evitare i viadotti ancora oggetto di verifiche.

Traffico difficile anche sulla A7 Genova – Milano a causa di un mezzo in avaria tra l’uscita di Genova Bolzaneto e l’innesto con la A12 Genova – Livorno.

Rallentamenti e code anche sulla A10 Genova – Ventimiglia per l’intenso flusso di veicoli che da ponente muovono verso Genova ed in particolare tra Genova Prà e Genova Aeroporto.

Infine, sulla A12 Genova – Livorno rallentamenti tra Recco e Rapallo, in direzione Livorno per un incidente.