Genova – I forti venti di burrasca che stanno soffiando sulla Liguria, si rafforzeranno ulteriormente per la giornata di domani tanto da spingere Arpal a diramare l’avviso per vento proprio per mercoledì 4 dicembre.

Già da oggi i venti che sferzano la regione soffiano da nord nord-est sul centro Ponente.

L’aumento previstoper la giornata di domani porterà venti fino a 70-80 chilometri orari su Genova, Savona e le valli interne.

Venti fino a 100 – 120 chilometri orari sulla parte orientale dell’imperiese.

Al momento la rete di rilevamento Omirl segnala come raffiche più forti, in costa 83.2 km/h a Marina di Loano (Savona), e sui rilievi 77.8 a Casoni di Suvero (La Spezia).