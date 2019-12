Genova – Autobus gratis fino al fine settimana per l’emergenza maltempo. Il sindaco Marco Bucci ha comunicato lo stop alla gratuità dei mezzi pubblici lanciata dopo il disastro del maltempo e le ripercussioni sul traffico cittadino.

Il trasporto pubblico locale resterà quindi gratuito fino al fine settimana salvo comunicazioni diverse.

Il provvedimento costa ad AMT, già in pesante dissesto finanziario, ben 180mila euro al giorno e le conseguenze di questo nuovo lungo periodo di mancati incassi avrà certamente delle pesanti conseguenze sul bilancio dell’azienda.

Probabilmente il Comune si aspetta un consistente finanziamento da parte dello Stato centrale all’emergenza maltempo, denaro che potrebbe essere destinato anche a far fronte a quest’ennesima emergenza che ha colpito la nostra regione.

Sul sentiero di guerra, intanto, le associazioni dei Consumatori che chiedono al primo cittadino di prolungare gratuitamente gli abbonamenti per un numero di giorni equivalente alla gratuità per tutti. Un modo per non far ricadere sui soli abbonati il prezzo dell’emergenza.

Le associazioni dei Consumatori sottolineano che, diversamente, gli abbonati che già sostengono AMT e che dovrebbero essere premiati per l’uso dei mezzi pubblici, verrebbero invece danneggiati due volte: per aver comunque pagato un trasporto gratuito per gli altri e per aver viaggiato in condizioni certamente più disagevoli per l’emergenza.