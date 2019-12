La Spezia – Avrebbe ucciso la moglie malata temendo di avere un brutto male e di doverla lasciare sola. Nuova tragedia della disperazione a La Spezia dove un 75enne avrebbe ucciso la moglie, coetanea, per poi togliersi la vita.

La tragedia questa mattina quando Giuseppe Gianfranceschi, pensionato, ha esploso alcuni colpi di pistola contro la moglie Rosanna Gentilli per poi rivolgere l’arma contro sè stesso per farla finita.

Secondo le prime ricostruzioni sembra che l’anziano si fosse convinto di avere un brutto male ed era terrorizzato dalla possibilità di dover lasciare la moglie, anch’essa malata da tempo.

La decisione di uccidere la donna per poi farla finita potrebbe essere maturata nella disperazione.

Nell’appartamento di corso Nazionale sono accorse le forze dell’ordine dopo essere state chiamate dai vicini di casa e dalla badante che avrebbe trovato i corpi senza vita.

Indagini in corso per accertare quanto avvenuto e per escludere eventuali altre responsabilità.