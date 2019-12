Genova – Prosegue la sua navigazione al cinema la storia della famiglia Bergoglio raccontata da Massimo Minella nello spettacolo “Vengo dalla fine del mondo”, presentato da Teatro Pubblico Ligure con la direzione artistica di Sergio Maifredi, poi diventato “Genova-Buenos Aires. Sola andata” come il titolo del libro edito da De Ferrari.

La ricerca del giornalista e scrittore genovese, vicecaporedattore de «la Repubblica» nel capoluogo ligure, è confluita nel film documentario Il nostro Papa di Marco Spagnoli e Tiziana Lupi, tratto dall’omonimo libro di Tiziana Lupi, che domenica 15 dicembre sarà presentato in anteprima nazionale ai cinema Cappuccini di piazza Cappuccini (ore 17,30 e 21,15) e San Paolo – Fritz Lang di via Acquarone (ore 18,30) a Genova, per essere il 16 e 17 dicembre nelle sale di tutta Italia.

Un modo per festeggiare l’83° compleanno di papa Francesco, nato il 17 dicembre 1936 a Flores, in Argentina. Terra dove i suoi nonni e il padre, originari del Piemonte, sono arrivati imbarcandosi come migliaia di altri emigranti proprio dal porto di Genova.

Minella ha raccolto questa traccia e trovato la conferma di una partenza diventata eccellente un centinaio di anni dopo. Ne ha fatto un libro e poi un monologo messo in scena con il fisarmonicista Franco Piccolo.

“Vengo dalla fine del mondo” ha debuttato in riva al mare l’8 luglio 2017, all’interno della X edizione del “Pieve Ligure Scali a mare Art Festival” prodotto da Teatro Pubblico Ligure con la direzione artistica di Sergio Maifredi.

Poco dopo ha cambiato nome in Genova-Buenos Aires. Sola andata ed è stato replicato molte altre volte in tutta la Liguria. Quando Marco Spagnoli e Tiziana Lupi hanno progettato il film Il nostro Papa con l’idea di ripercorrere la storia della famiglia Bergoglio, si sono rivolti a Minella e al suo lavoro.

Hanno scelto un attore, Iago Garcia, e gli hanno affidato il compito di affrontare questo viaggio nel passato interpretando se stesso nel momento in cui gli viene chiesto di assumere il ruolo del Papa.

A Roma incontra la giornalista Tiziana Lupi, autrice della biografia Il nostro Papa che ha dato il titolo al film. A Genova incontra Massimo Minella, che nel libro e nello spettacolo “Genova-Buenos Aires. Sola andata” ha raccolto le testimonianze degli imbarchi, dei viaggi e di tutte quelle storie così simili a quelle dei nonni di papa Francesco.

“Anche io – ha dichiarato Jorge Mario Bergoglio – sono figlio di migranti e avrei potuto essere fra gli scartati di oggi”.