Genova – Via Fillak chiusa per alcune ore, tra via Capello e l’intersezione per via Campi.

Il provvedimento è reso necessario per consentire i lavori di preparazione per l’arrivo del primo impalcato che verrà posizionato sul lato di Levante, appena il quarto dei 19 previsti per la fine di quest’anno secondo il cronoprogramma ormai da dimenticare a causa dei ritardi sempre più consistenti registrati dal cantiere.

Il sindaco Bucci aveva promesso che gli impalcati sarebbero stati ultimati entro la fine di quest’anno ma ora appare evidente che si trattava di previsioni ottimistiche.

Maltempo e ritardi nelle consegne dei materiali hanno giocato la loro parte ma resta evidente la “differenza” tra obiettivi previsti e reale punto di avanzamento dei lavori.

Molto probabilmente gli impalcati sollevati entro il 31 dicembre si conteranno sulle dita di una mano. Ben lontani dal numero di 19 previsti.

Il ritardo non potrà che riflettersi anche sugli obiettivi successivi che slitteranno di conseguenza.

Il traffico oggi verrà deviato il loco a seconda delle necessità e si calcola che la chiusura, per la giornata di oggi, dovrebbe aggirarsi sulle 3-4 ore.