Appuntamento in piazza Nicoloso alle ore 9, domenica 15 dicembre, per la quarta “Camminata dell’amicizia sul sentiero del Confuego” e il Trofeo Memorial “Sergio Ferrari”. Per i podisti sarà la ventesima edizione della “Marcia del Confuego” e la undicesima del Trofeo “Sergio Ferrari”. Si partirà alle ore 9.30 su 5 km di percorso sulle colline, insieme agli amici di Ponte di Legno città gemellata con Recco.

L’iscrizione è gratuita per la Camminata del’Amicizia, per la marcia del Confuego il costo è di 5 euro. Alla fine focaccia e dolci per tutti i partecipanti.