Genova – Via Orlando chiusa al traffico, nella zona di Albaro – Sturla per un muro pericolante che incombe sulla strada.

I vigili del fuoco e la polizia locale stanno intervenendo all’altezza del civico 4 per un muraglione che preoccupa per possibile cedimento.

Istituito doppio senso di circolazione in via al Capo di Santa Chiara