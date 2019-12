Genova – Ancora disagi sulle autostrade della Liguria. Questa mattina si registrano lunghe code e forti rallentamenti per chi viaggia in direzione nord sull’Autostrada A7 Genova-Milano.

A causare il maxi ingorgo il cantiere per lavori che provoca una lunga coda di mezzi incolonnati tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia, in direzione Milano.

Automobilisti inferociti e autotrasportatori che accumulano altro ritardo dopo quello, in uscita dai varchi portuali, per le merci dirette verso il nord Italia.