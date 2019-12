Genova – La nuova forte perturbazione proveniente dal nord Europa continua a portare precipitazioni anche molto abbondanti sulla Liguria.

Nella notte si sono registrati forti temporali che hanno causato allagamenti e diversi problemi nella zona di Genova.

A San Quirico chiuso e poi riaperto al traffico nella notte il voltino ferroviario posto nell’omonima in via San Quirico.

Sempre in Valpolcevera, chiuso corso Perrone nel tratto compreso tra via Borzoli e la rotatoria Perini per l’allagamento della carreggiata.

Problemi anche nel sottopasso di Multedo.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti di scantinati e magazzini.