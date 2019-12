Genova – Autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce gratuita, da domani, nel tratto tra Ovada e Masone. Il provvedimento scatterà nelle prossime ore a seguito della frana che blocca la strada provinciale del Turchino, interrotta al km 73+450.

L’orario preciso di avvio del provvedimento verrà comunicato quanto prima ma intanto salutano con favore il provvedimento, per quanto tardivo visto che la frana è avvenuta alcuni giorni fa, i residenti della zona e quanto si spostano frequentemente tra la Liguria e il Basso Piemonte utilizzando la strada provinciale che sale da Voltri e Mele e raggiunge Masone e Ovada.

Da qualche giorno è gratuito anche il tratto Chiavari – Rapallo dell’Autostrada A12 Genova – Livorno, provvedimento scattato più rapidamente nonostante le frane siano avvenute a poche ore di distanza.

Provvedimenti che non “bilanciano” gli enormi disagi subiti in queste ultime ore dagli automobilisti in coda lungo diversi tratti autostradali dove sono in atto lavori anche piuttosto consistenti.

Nei prossimi giorni dovrebbe partire un numero considerevole di cantieri sulle autostrade della Liguria e le conseguenze per il traffico potrebbero essere pesantissime.

Da più parti si fa avanti la richiesta di rendere gratuite le autostrade per tutta la durata dei lavori a titolo di indennizzo per i disagi che subiranno gli automobilisti ed in particolare i pendolari.