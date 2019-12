Genova – Intervento dei Vigili del Fuoco, la notte scorsa, per un incendio in un appartamento a Pegli. Genova – Intervento dei Vigili del Fuoco, la notte scorsa, per un incendio in un appartamento a Pegli.

I pompieri di Multedo sono intervenuti in via Cassanello per domare le fiamme divampate in una abitazione di un condominio.

Per raggiungere l’appartamento, i Vigili del Fuoco si sono calati da due piani sopra.

Una volta dentro, hanno tratto in salvo un cagnolino, rimasto intrappolato dalle fiamme, e gli hanno fornito ossigeno per riprendersi dal fumo respirato.

L’abitazione è stata annerita dalle fiamme e un vano è stato danneggiato.

Al momento non è chiara la causa che ha innescato il rogo.