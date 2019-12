Genova – Un box pieno di scooter rubati è stato trovato dalla polizia in via Ferretto, nel quartiere genovese di San Fruttuoso.

Gli agenti, a seguito di numerose segnalazioni di furti nella zona, hanno seguito due giovani sospetti sino al box e poi sono intervenuti trovando ben 21 moto e scooter di probabile provenienza furtiva.

Scooter e moto vengono poi smontati e trasferiti in Africa per essere rivenduti “tranquillamente” visto che non esiste uno scambio di informazioni tra i registri auto e moto dei paesi oltre Mediterraneo e l’Italia.

Gli scooter, in prevalenza modello Sh della Honda, verranno ora identificati e restituiti ai legittimi proprietari.

Da tempo il capoluogo ligure è al centro di un crocevia di auto e moto rubate per via dello”sbocco a mare” dei traffici illeciti.

Moto e auto vengono spesso imbarcate sui traghetti destinati ai mercati illeciti del nord Africa.