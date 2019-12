L’arrivo di correnti più fredde provenienti dall’est europeo porteranno ad un leggero aumento delle nuvole sulla nostra regione e un calo delle temperature specie nelle giornate di domenica e lunedì.

Queste le previsioni meteo nel dettaglio e per le prossime ore di Limet Liguria:

Sabato 28 dicembre 2019

Al mattino nubi sui versanti padani centro-orientali e sui crinali, bel tempo sul resto della regione. Nel pomeriggio e in serata estensione delle nubi a tutte le aree interne ed occasionalmente tra la costa genovese e il Tigullio; velature in arrivo sull’Imperiese, per il resto bel tempo fino a sera.

Venti inizialmente deboli da nord-est, in temporanea attenuazione e rotazione a sud-est sotto costa a levante. Nuova rotazione a nord in serata ovunque.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature: Minime in aumento, massime pressoché stazionarie.

Costa: min +6/+11°C, max: +15/17°C.

Interno: min -3/+7°C, max: +10/+14°C.

Domenica 29 dicembre 2019

Nubi sparse ed irregolari interesseranno i crinali di spartiacque e i versanti padani senza determinare piogge, per il resto bel tempo a parte nubi tra il Genovese orientale e il Tigullio, in via di attenuazione; locali velature a ponente al mattino, anch’esse in attenuazione.

Venti moderati da nord sul settore centro-occidentale della costa, deboli variabili altrove.

Mare poco mosso, localmente mosso al largo.

Temperature in diminuzione. Probabile massima sotto i 10° a Genova.

Lunedì 30 dicembre 2019

Ancora nubi sui versanti padani, in lenta attenuazione durante il giorno. Sul resto della regione cielo sereno. Ventilazione moderata da nord, mare poco mosso, temperature stazionarie su valori piuttosto bassi.