Genova – Indagini in corso per il ritrovamento, al largo del porticciolo di Nervi, del cadavere di una donna inizialmente scambiata per un sub.

Il corpo è stato recuperato dalla Guardia Costiera e trasferito in obitorio in attesa delle verifiche del medico legale che eseguirà l’autopsia per chiarire le cause del decesso e la presenza o meno di segni di violenza che non sarebbero emersi ad una prima sommaria verifica.

L’ipotesi più accreditata è quella che si tratti dei poveri resti di una donna scomparsa da casa nei giorni scorsi nella zona di Lumarzo, entroterra genovese.

La donna, 55 anni, si era allontanata da casa volontariamente e il marito ne aveva denunciato l’allontanamento.

Ora l’identificazione del corpo potrebbe avvenire rapidamente mentre si indaga ancora per accertare cosa abbia spinto la donna al gesto estremo.