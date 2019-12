Genova – E’ stato ritrovato sano e salvo, ieri pomeriggio, l’escursionista che si era smarrito nella zona del Pian delle Monache, sulle alture di Pegli. A ritrovarlo, grazie al telefono cellulare e alle coordinate GPS fornite dallo smartphone, i vigili del fuoco che hanno utilizzato la tecnologia per risalire alla sua posizione sul terreno accidentato dove era finito dopo aver perso la strada.

I vigili del fuoco lo hanno raggiunto sul sentiero dove si era perso e lo hanno accompagnato sino ad un fuoristrada che lo ha riportato all’auto per un rientro a casa in sicurezza.

L’uomo era infreddolito ma in buone condizioni di salute.

Molto importante per il ritrovamento l’aver avuto con sè il telefono cellulare ben carico.