Genova – La mezzanotte è ancora lontana ma nel capoluogo ligure si sparano botti nonostante i divieti annunciati dal sindaco Marco Bucci.

Sembrano non aver sortito alcun effetto i divieti diramati dal Comune a ridosso del Capodanno, quando ormai le vendite di fuochi artificiali erano già quasi esaurite e con pochi controlli per le strade da parte di chi sarebbe preposto a far rispettare le ordinanze.

Nella zona del Centro Storico si sentono forti esplosioni ormai da ore mentre fuochi d’artificio vengono lanciati a Marassi, Castelletto, Sestri Ponente e Sampierdarena.

Come si temeva, a fronte dei divieti, la voglia di festeggiare sta prevalendo e in assenza di adeguati controlli le raccomandazioni si stanno rivelando inutili.