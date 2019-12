Genova – Sono decine, anche quest’anno i tuffi collettivi in mare per festeggiare la fine del 2019 e l’arrivo del 2010. I Cimenti Invernali caratterizzeranno anche questo periodo di inizio anno con una serie di appuntamenti davvero numerosa.

Se il bel tempo delle ultime settimane aveva fatto ben sperare gli “appassionati”, l’arrivo dell’inverno vero e proprio, con freddo, neve e vento forte darà del filo da torcere agli ardimentosi che hanno deciso di festeggiare con un tuffo davvero fuori stagione.

È un appuntamento tradizionale che fa della Liguria una meta importante, elevandola sul podio delle regioni preferite dagli amanti di questa pratica. Non c’è nessun limite di età: dai più ai meno giovani, tuffarsi nelle onde gelate tra dicembre e gennaio è un gesto coraggioso e una sfida che appare energizzante.

Una bella nuotata nelle limpide acque delle spiagge liguri non è solo un rito ma c’è chi lo considera un ottimo toccasana in grado di rafforzare il sistema immunitario: come dire in Liguria si unisce l’utile al dilettevole. E l’imbarazzo della scelta lo lasciamo a voi, in un ricco calendario che tra domenica 22 dicembre 2019 e il 6 gennaio 2020 vi porterà non solo a cimentarvi nella vostra sfida, ma anche in luoghi incantevoli tutti da scoprire. Immergetevi non solo nel mare ma soprattutto nei luoghi che ospitano i cimenti, tra vie, piazze, musei, eventi e gusti da assaporare …

questo il calendario dei tuffi i mare:

01/01/2020 – Varazze (SV) – Bagni Kursaal

01/01/2020 – Sanremo (IM) – Bagni Tahiti

01/01/2020 – Portovenere Le Grazie (SP) – Pontile di via Libertà

01/01/2020 – Andora (SV) – Bagni Tortuga

01/01/2020 – Levanto (SP) – Spiaggia antistante Casinò Municipale

02/01/2020 – Ospedaletti (IM) – N.C. Spiaggia libera davanti al Comune

03/01/2020 – Ceriale (SV) – Bagni Ceriale

04/01/2020 – Alassio (SV) – Spiaggia Hotel Mediterranee

04/01/2020 – Sestri Levante (GE) Baia del Silenzio

05/01/2020 – Laigueglia (SV) – Spiaggia Scuola Vela ASD Aquilia

05/01/2020 – Bogliasco (GE) – Club Nautico Cimento Annullato

06/01/2020 – Finale Ligure (SV) – Spiaggia dei Neri

06/01/2020 – Imperia N.C. – Spiaggia D’Oro

06/01/2020 – Genova Sturla (GE) N.C -. Spiaggia La Terrazza via 5 Maggio

06/01/2020 – San Terenzo (SP) – Spiaggia libera via Matteotti

12/01/2020 – Noli (SV) Zona – Mercato del Pesce

19/01/2020 – Vado Ligure (SV) – Centro Nautico Vadese

26/01/2020 – Genova Voltri (GE) – P.zza Odicini 7 (Ore 10.00)

26/01/2020 – Genova Quarto (GE) – Via Quarto 12c/o Bai

02/02/2020 – Nervi (GE) – Marina di Capolungo

08/02/2020 – Vado Ligure (SV) – Bagni La Madonnetta

09/02/2020 – Bergeggi (SV) – Bagni Stella Maris

15/02/2020 – Rapallo (GE) -Zona Porticciolo (Ore 15.30)

16/02/2020 – Santa Margherita Ligure (GE) -Spiaggia del Sole

23/02/2020 – Celle Ligure (SV) – Sporting Club Pesca

01/03/2020 – Genova – Bagni Italia

08/03/2020 – Savona SETTIMANA BLU – Bagni Serenella

13/04/2020 – Spotorno (SV) – Lega Navale Italiana

