Marola (La Spezia) – Un incendio, nella serata di ieri, a Marola, in provincia della Spezia, ha interessato due auto parcheggiate all’esterno del cimitero in località Acquasanta.

Per cause ancora da verificare, una delle due vetture coinvolte ha preso fuoco e, in brevissimo tempo, l’incendio si è propagato anche alla seconda auto, parcheggiata davanti.

L’allarme ha richiamato sul posto i Vigili del Fuoco, intervenuti alle 23.30.

L’intervento è stato complicato dal fatto che la benzina incendiata fuoriusciva dai serbatoi, ormai fusi dal calore, e scorreva lungo la strada in discesa, rischiando di propagare l’incendio a tutte le auto parcheggiate in fila.

Inoltre, tra i veicoli in sosta, una delle vetture era alimentata a GPL, elemento che ha richiesto maggiore cautela nella fase di avvicinamento all’incendio.

L’opera di spegnimento e successiva messa in sicurezza dei mezzi bruciati ha richiesto circa un paio d’ore.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per rintracciare i proprietari dei veicoli.