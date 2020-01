Genova – Hanno approfittato dei festeggiamenti per il Capodanno per introdursi in un appartamento e rubare una pistola.

E’ accaduto nel quartiere di San Martino.

I proprietari dell’abitazione, rientrati in casa dopo i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno, si sono accorti che la porta era stata forzata e hanno notato il furto.

I ladri, infatti, dopo essere entrati nell’appartamento, hanno messo a soqquadro alcune stanze prima di portare via la pistola, una Bernardelli calibro 7,65 regolamenti detenuta e denunciata dalla vittima.

La denuncia, raccolta dai Carabinieri della compagnia di San Martino, ha permesso l’avvio di un’indagine.