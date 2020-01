Genova – E’ ancora ricoverato in condizioni gravi ma non sarebbe in pericolo di vita il 22enne che nella prima mattinata del 1 gennaio è precipitato da una finestra al terzo piano di un palazzo di via Caffaro, nel centro di Genova.

Sull’accaduto ancora non è stata fatta chiarezza.

La caduta del giovane è stata attutita dal telone di un camion che si trovava parcheggiato lungo la strada.

Immediatamente soccorso, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Martino dove è arrivato in codice rosso.