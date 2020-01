Genova – Questa mattina, presso un capannone dismesso delle ferrovie a Certosa, si è sviluppato un incendio. I vigili del fuoco hanno raggiunto in forze il luogo, con autopompa e autobotte in appoggio, questo anche perché l’incendio era di difficile accessibilità con i mezzi e si sono dovute stendere oltre 100 metri di tubazione. A bruciare un accumulo di spazzatura. I vigili del fuoco hanno avuto ragione delle fiamme in una quindicina di minuti. Si indaga sulle cause.