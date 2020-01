Genova – Nuovo cedimento all’interno della galleria Bertè, sull’autostrada A26 Voltri Gravellona Toce, non lontano dal punto dove, qualche giorno fa ha ceduto parte della volta facendo precipitare un ingente quantitativo di cemento sulla carreggiata. A denunciarlo, sul gruppo Facebook “Viabilità Valle Stura” un automobilista che ha ripreso il grosso pezzo di lamiera metallica a terra.

Il pezzo di “ondulina” è stato immortalato nella corsia vietata al traffico e – secondo altre fonti – sarebbe invece stata rimossa dal personale perché a rischio cedimento.

L’eventualità che si tratti di un nuovo cedimento verrà verificata dagli organi competenti all’interno delle indagini su presunti falsi rapporti che avrebbero certificato che la galleria Berté era sicura mentre era probabilmente in corso un grosso cedimento della struttura che ha portato al crollo del materiale.

Un cedimento che solo per un caso fortuito non ha colpito le auto in transito causando potenzialmente una strage.

Gli automobilisti liguri continuano a chiedere provvedimenti decisi per porre fine all’incredibile serie di incidenti e “disagi” e che si proceda con la massima durezza nei confronti dei responsabili, anche con la revoca della concessione ad Aspi del Gruppo Benetton.

aggiornamento delle 11,30

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Autostrade precisando che, nell’articolo, era già stata doverosamente inserita anche la diversa lettura dell’accaduto.

È del tutto errata la notizia secondo cui un’ondulina si sarebbe staccata, o sarebbe stata dimenticata, all’interno di una galleria della rete di Autostrade per l’Italia. L’ondulina infatti è stata rimossa durante la nottata dagli addetti tecnici della Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia presso la galleria Pietraguzza Nord, nell’ambito di lavori di

controllo in corso.

La fotografia pubblicata sul vostro sito, ripresa da Facebook, è evidentemente stata scattata nel momento in cui l’ondulina era stata appoggiata a terra dai nostri addetti, in attesa di venire caricata su un mezzo di cantiere e portata in deposito.

L’operazione è stata eseguita nel pieno rispetto delle regole e in totale sicurezza sia per il nostro personale sia per gli utenti. La corsia, infatti, era regolarmente chiusa al traffico.

Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia