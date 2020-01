Genova – Ha forato un pneumatico ed è partito con circa due ore di ritardo dall’aeroporto Cristoforo Colombo il volo charter Alitalia diretto a Guadalupa e atterrato ieri mattina nello scalo genovese per il primo di una serie di voli che metterà in contatto l’aeroporto genovese con i territori francesi d’oltremare.

In fase di atterraggio l’incidente che non ha mai rappresentato una situazione di effettivo pericolo per l’aereo ma che certamente ha messo in allarme l’apparato tecnico del piccolo scalo genovese poiché si è resa necessaria la sostituzione dell’enorme pneumatico direttamente sul posto.

Il velivolo ha poi caricato i passeggeri come previsto ed è ripartito alla volta della Guadalupe dove è arrivato regolarmente.