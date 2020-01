Genova – Ancora un incidente nel punto dove domenica scorsa morirono due persone, arse vive nell’auto che si era ribaltata e incediata, e nuove proteste degli automobilisti sulla sicurezza delle “pensiline” di corso Europa.

L’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, sabato 18 gennaio, ma il tam tam sui social è diventato virale e da più parti ci si domanda se davvero, quelle costruite siano strutture davvero a norma rispetto alle prescrizioni di legge in materia di Codice della Strada.

In corrispondenza delle pensiline, infatti, si verificano spesso pericolose “strozzature” della carreggiata ed è esperienza comune a chi percorre corso Europa più volte al giorno che quelli siano “punti” quantomeno “sfortunati” per la concentrazione di incidenti.

Gli automobilisti chiedono quindi che vengano condotte verifiche puntuali sul rispetto delle norme per quanto attiene la dimensione delle corsie di transito e se la realizzazione delle pedane di accesso non costituisca un pericolo in caso di incidente.

Spesso infattii – e come avvenuto domenica scorsa – la rampa finisce per trasformarsi in una pedana di “decollo” che non arresta il veicolo incidentato ma, anzi, ne agevola il “decollo”.