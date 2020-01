Genova – Ancora un’ambulanza bloccata da auto posteggiate in modo incivile. Questa volta è avvenuto in viale Bernabò Brea, tra Sturla e San Martino.

Un’ambulanza della Croce Gialla ha raggiunto una persona colpita da un malore nella sua abitazione ma quando ha cercato di passare per raggiungere l’indirizzo, ha trovato alcune auto posteggiate con tale “fantasia” da non poter passare oltre.

Fortunatamente la conoscenza dei luoghi del personale ha permesso in imboccare contromano la strada e di riuscire comunque ad effettuare il trasporto di una persona in codice giallo.

Sul posto è stata chiamata la polizia locale che ha preso nota delle auto posteggiate in modo inadeguato ma, soprattutto, delle problematiche della strada che ora verrà sottoposta a particolari verifiche continuate per evitare che i “furbetti” riprendano le loro attività.

Un ritardo nei soccorsi può infatti causare la morte di un a persona ferita o l’arrivo in ritardo di soccorsi come i vigili del fuoco.

(foto di Archivio)