Genova – Andrà in scena domani sera alle 21.30 al Circolo Arci CANE “Hate: ora avete un motivo”, il nuovo spettacolo di Daniele Raco.

Il comico e cabarettista italiano, da oltre quindici anni sulla scena, porterà sul palco il suo lavoro in anteprima nazionale.

Lo spettacolo è incentrato sull’odio: “L’odio è stato sdoganato! Finalmente possiamo esprimere questo nobile sentimento liberamente!

Passiamo il tempo ad odiare qualcuno o qualcosa e sembra che le persone intorno a noi non facciano nulla per farsi amare almeno un pò.

L’odio in tutte le sue forme, l’odio come terapia personale, urlare il proprio disappunto per sentirsi meglio almeno per qualche minuto“.