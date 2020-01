Genova – Nuovo movimento franoso a causa del maltempo e corso Perrone, nel quartiere di Cornigliano, torna a chiudere.

Ancora disagi per la viabilità di collegamento con la ValPolcevera, nel ponente genovese, a causa del maltempo e dei ritardi nella messa in sicurezza della collina sovrastante, più volte franata sulla strada.

L’enorme movimento franoso in atto, su un’area privata, non è stata messo in sicurezza e altro materiale si è distaccato con l’arrivo delle precipitazioni.

Alcuni segnali di pericolo sul muraglione di contenimento hanno spinto le autorità alla chiusura ma per un intervento “in danno”, anticipando quanto dovrebbero fare i proprietari, evidentemente ancora non è tra gli obiettivi del Comune.

Il cedimento, all’altezza dellìAnsaldo, è sotto controllo da parte dei tecnici e stamane potrebbero scattare nuovi lavori.