Genova – Un sodalizio per ripulire un’area sommersa di rifiuti a Begato.

Ecco l’idea di Genova Cleaner e Fridays For Future Genova.

I gruppi di giovani, mossi dalla segnalazione di alcuni residenti nella zona di Begato che su Facebook hanno denunciato un forte degrado in cui versa via Virgilio Brocchi, hanno deciso di impegnarsi nella raccolta dei rifiuti abbandonati nella zona.

“Domenica 26 – spiegano i giovani di Fridays For Future – abbiamo appreso della situazione, in meno di 48 ore la potente macchina di giovani attivisti genovesi, si è messa in moto.

E’ stato fatto un sopralluogo da parte dei ragazzi di Genova Cleaner, esperti in questo genere di situazioni e, vista la fattibilità, abbiamo raccolto immediatamente l’adesione di più di 50 ragazzi disposti a partecipare. Vorremmo arrivare a più di 200 adesioni entro domenica”.

Chiunque volesse rendersi utile, può partecipare all’appuntamento, fissato per domenica 2 febbraio alle 9.45 alla stazione della metropolitana di Brin, per raggiungere la zona con i mezzi pubblici; oppure alle 10.30 dal capolinea del bus numero 272 in via Virgilio Brocchi a Begato.

E’ possibile confermare la propria presenza è possibile seguire l’evento su Facebook al link https://www.facebook.com/events/217960149366219/